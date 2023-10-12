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الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى لـ1354 وإصابة 6049 آخرين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:59 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى لـ1354 وإصابة 6049 آخرين العدوان الإسرائيلى على غزة
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 1354 مواطناً وإصابة 6049 آخرين بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

 

فيما دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس ، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

 

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

 

كما أكدت جمهورية مصر العربية، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى. وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.


وزاره الخارجيه

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