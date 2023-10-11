سامح شكرى: مصر حريصة على استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن عدم الاستقرار يؤدي لزيادة الهجرة غير الشرعية فى إطار سعي أى مواطن للعيش في أمان، موضحا أن إسرائيل تواصل الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية على وجود حرص مصرى على استمرار فتح معبر رفح لتقديم المساعدات والدعم اللازم لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

أوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أن زيادة حالة التصعيد والاستقطاب تؤدي لحالة عدم استقرار وتدفع المواطنين الفلسطينيين لمحاولة الهجرة للقارة الأوروبية، لافتا إلى أن المباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي حول هذا الأمر وضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي إيجابيا فى هذا الصدد.