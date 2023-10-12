تحذير من كارثة إنسانية بغزة.. والصليب الأحمر: المستشفيات تحولت إلى مشارح

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن هناك أزمة إنسانية فى غزة بعد أن أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، مما تسبب فى نقص فى الكهرباء والغذاء والماء، فى الوقت الذى واصل فيه جيش الاحتلال القصف العنيف والكثيف على القطاع. فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر فى غزة يقترب من الكارثة الإنسانية.

ونقلت واشنطن بوست عن وزارة الصحة فى قطاع غزة، إن الخدمات الصحية قد وصلت إلى مرحلة حرجة مع توقع بنفاذ الدواء والوقود على الفور، وامتلاء المستشفيات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى بيان له اليوم الخميس إن أكثر من 300 ألف فلسطينى قد نزحوا فى قطاع غزة. وقال جلال إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة فى غزة، إن محطة الطاقة الوحيدة فى القطاع قد توقفت عن العمل يوم الأربعاء بعد نفاذ الوقود.

ويعيش أكثر من مليونى شخص فى قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات فى القطاع مهددة بالتحول إلى مشارح بعد الحصار الإسرائيلى.

وقال فابريزيو كاربونى، المدير الإقليمى للجنة فى الشرق الأدنى والأوسط: بينما تفقد غزة الطاقة تفقد المستشفيات الطاقة، مما يعرض الأطفال حديثى الولادة فى الحضانات والمرضى المسنين الذين يعانون من الأكسجين للخطر.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين قد أكدت الأربعاء سعيها للحصول على 104 مليون دولار لتقديم الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تصعيد العدوان الإسرائيلى على غزة.

وقال نجلاء شوا، إحدى العاملات بمنظمة أوكسفام فى غزة لسى إن إن، إنهم يشعرون بقلق بالغ من أن ما يحدث الآن غير مسبوق على الإطلاق. وأضافت إننا نتحدث عن مناطق بأكملها وليست منطقة واحدة، مناطق كاملة تم مسها وإزالتها.

وقالت فتاة صغيرة بإحدى المستشفيات وقد غطت الدماء وجهها لسى إن إن: كنت نائمة وبدأ كل شىء يسقط فوقنا. جاء أحد الأشخاص وساعدنى وأخذنى مباشرة إلى المستشفيات، لكنى لا أعرف ما حدث لكل أخواتى.