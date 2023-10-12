والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا المحاصرة فى غزة: ساعدوا فلسطين.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

وصفت نادية النكلة زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف عن الخوف الذى يعيشه والديها المحاصران فى قطاع غزة دون أى وسيلة للهرب من القصف الإسرائيلي خلال حديث لها مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت زوجة رئيس وزراء اسكتلندا عن والديها: "يخبرانى باستمرار أنهما يشعران بأنهم سيموتان قريبا"

سافرت إليزابيث وماجد النكلة والدا نادية، اللذان يعيشان في مدينة دندي، إلى غزة الأسبوع الماضي لزيارة ابنهما وأحفادهما الأربعة، بالإضافة إلى والدة ماجد البالغة من العمر 92 عامًا والتي تعاني من مرض.

وفي رسالة فيديو مؤثرة شاركتها مع بي بي سي، وصفت إليزابيث النكلة الوضع في مدينة دير البلح، حيث لا تزال هي وعائلتها محاصرين منذ أن شنت الفصائل الفلسطينية هجومها المباغت ضد قوات الاحتلال منذ أيام.

وقالت إليزابيث النكلة فى الفيديو: "ليس لدينا كهرباء. ليس لدينا ماء. الطعام الذى لدينا، وهو قليل، لن يدوم لأنه لا توجد كهرباء وسيفسد"

وتابعت: "لدى أربعة أحفاد فى هذا المنزل، طفل يبلغ من العمر شهرين، وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، واليوم توأمان يبلغان من العمر تسع سنوات، عيد ميلادهم، أطلب من العالم مساعدة الفلسطينيين".

وأضافت نادية النكلة: “لا كهرباء يعنى لا مستلزمات للمستشفيات. هذا يعني عدم وجود طعام: لا يمكنك حتى الحفاظ على الطعام الذي لديك. ومرة أخرى، لا أعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لهم على المدى الطويل. لا أعلم ماذا سيحدث لهم."

ومع عدم وجود صحفيين دوليين فى غزة، قالت النكلة إنها كانت تكافح من أجل الحصول على أحدث المعلومات ولكنها أرادت الحفاظ على عمر بطارية هاتف والديها أيضًا.

وتابعت: "لذا فقد أخذنا عددًا من الجيران. لقد كتبوا جميع أرقامنا. إذا لم أتمكن من الاتصال بهم، هل يمكنني الاتصال بأحد الجيران لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة؟ هذه هي المحادثات التي نحتاج إلى إجرائها انا أعيش في كابوس".

من حانبه دعا حمزة يوسف يوم الثلاثاء وزير الخارجية البريطانى إلى الضغط من أجل إنشاء ممر إنسانى لإجلاء المدنيين من غزة. وفى رسالة إلى جيمس كليفرلى قال حمزة: "لا يمكن للرجال والنساء والأطفال الأبرياء، ولا ينبغى لهم، دفع الثمن"