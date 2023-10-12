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وزير الخارجية يؤكد ضرورة خفض التصعيد الراهن فى قطاع غزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:14 م
وزير الخارجية يؤكد ضرورة خفض التصعيد الراهن فى قطاع غزة
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الخميس، ضرورة تكثيف التواصل بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة وتدشين خطوط ملاحية وجوية، موضحا أن الحوار السياسي الأخير بين البلدين تناول عدد من الملفات المهمة، لافتا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وليتوانيا في عدة مجالات. 
 
أوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا أنه تم التباحث حول تعزيز التعاون في الأمن السيبراني ونقل التكنولوجيا، مشيرا لترحيب مصر بالسياح الليتوانيين خلال الفترة المقبلة وزيادتها، موضحا أنه تم التباحث الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في غزة وضرورة خفض التصعيد ووقف عملية استهداف المدنيين واحترام القواعد والحقوق الإنسانية. 
 
أكد وزير الخارجية أن غزة تشهد تدمير واستهداف للمدنيين في القطاع ، موضحا أن المشاورات تطرق للأزمة الأوكرانية الروسية وقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة للأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.

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