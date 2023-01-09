بابا الفاتيكان: حيازة الأسلحة النووية أمر غير أخلاقى

فاطمة شوقى

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إن التهديد النووي لا يزال قائماً للأسف حتى يومنا هذا، ما يُغرق العالم بسبب الخوف والكرب، مضيفا: "لا يسعني إلا أن أكرر هنا أن حيازة الأسلحة النووية أمر غير أخلاقي".

وشدد البابا فرنسيس، خلال حديثه إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الفاتيكان، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، اليوم الإثنين، على أن "الجمود في المفاوضات بشأن إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم اتفاق إيران النووي، يثير قلقاً خاصاً"، لافتاً إلى أن الإنسانية ستكون على بعد خطوة واحدة من فنائها، لو لم يتمكن الحوار من أن يسود في ظل إدراك الآثار المدمرة للأسلحة النووية.

وحول الأزمة الأوكرانية، قال بابا الفاتيكان، إن الحرب تؤثر بشكل خاص على الأشخاص الأكثر هشاشة، كالأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتمزق العائلات بشكل لا يمحى.

وجدد البابا فرنسيس، مناشدته لوضع حد فوري لهذا الصراع، الذي تؤثر تبعاته على مناطق بأكملها حتى خارج أوروبا، بسبب التداعيات في مجالي الطاقة وإنتاج الغذاء، في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل خاص.

وكان بابا الفاتيكان قال فى وقت سابق، أعرب عن اعتقاده بأن النزاع فى أوكرانيا هو حرب عالمية لن تنتهى فى المستقبل القريب.

وأضاف البابا: "قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين، وذلك للمرة الثالثة".

وذكر الحبر الأعظم، أنه على تواصل ويستقبل ممثلي أوكرانيا، ويقدم المساعدة. وأضاف البابا فرنسيس: "لا أرى نهاية للنزاع على المدى القصير لأن ما يجري هو حرب عالمية".