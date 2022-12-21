رئيس وزراء المجر: انعقاد مفاوضات روسية أمريكية مفتاح حل الأزمة الأوكرانية

وكالات

صرح رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، بأن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية، هو إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء هذه المفاوضات في بودابست، أجاب أوربان، أن حكومته مستعدة لتنظيم مفاوضات سلام لحل الأزمة الأوكرانية في المجر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد، أن إنهاء الصراع يحتاج مفاوضات روسية أمريكية، وليس روسية أوكرانية، موضحا أن الأهم من الحديث عن المفاوضات أيا كانت أطرافها، هو ضمان حدوثها على أرض الواقع.

وفى سياق أخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقرّ قيادة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا في الـ16 من ديسمبر الجاري.