رئيس وزراء المجر: انعقاد مفاوضات روسية أمريكية مفتاح حل الأزمة الأوكرانية

صرح رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، بأن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية، هو إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء هذه المفاوضات في بودابست، أجاب أوربان، أن حكومته مستعدة لتنظيم مفاوضات سلام لحل الأزمة الأوكرانية في المجر، خلال الفترة المقبلة.
وأكد، أن إنهاء الصراع يحتاج مفاوضات روسية أمريكية، وليس روسية أوكرانية، موضحا أن الأهم من الحديث عن المفاوضات أيا كانت أطرافها، هو ضمان حدوثها على أرض الواقع.
وفى سياق أخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقرّ قيادة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا في الـ16 من ديسمبر الجاري.
وسبق لعضو مجلس "الدوما" أندريه جوروليف وكتب في وقت سابق على "تيليجرام" أن القائد العام الأعلى للجيش الروسي زار منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بيسكوف لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" ردا على استفسار حول تصريحات النائب الروسي: "إذا كان غوروليف يقصد المقر الذي زاره بوتين يوم الجمعة، نعم كان هناك".
وأعلن بيسكوف، في وقت سابق أن الرئيس بوتين أمضى يوم الجمعة بأكمله في مقر قيادة العملية العسكرية الروسية، واطلع على سير القتال، واستمع من القيادة العسكرية لتقرير واف حول سير العملية، كما عقد اجتماعات منفصلة مع القادة الميدانيين.
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