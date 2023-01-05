بابا الفاتيكان يترأس جنازة البابا بنديكت السادس عشر في ساحة القديس بطرس.. فيديو

فاطمة شوقى

https://elpais.com/internacional/2023-01-05/comienza-el-funeral-del-papa-emerito-benedicto-xvi-en-la-plaza-de-san-pedro-del-vaticano.html

ترأس البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان، جنازة سلفه البابا " جوزيف راتزينغر" بنديكت السادس عشر، الذى توفى عن عمر يناهز 95 عاما، وكان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عاما.



بابا الفاتيكان السابق

وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن البابا فرنسيس ترأس الجنازة التي يحضرها ملوك ورؤساء بصفتهم الشخصية لأنها لا تعتبر جنازة رسمية، حيث أن البابا السابق ، لم يعد رئيسة دولة الفاتيكان بعد استقالته في عام 2013 ، ولكن على الرغم من ذلك فقد حضر سلطات سياسية ودينية مختلفة من طوائف آخرى أيضا بصفتها الشخصية مثل ملكة إسبانيا السابقة صوفيا.

وأوضح أنها لم تكن المرة الأولى التي يحضر فيها بابا فاتيكان جنازة سلفه ، حيث أنه في 18 فبراير 1802 ودع البابا بيوس السابع سلفه بيوس السادس ، الذى توفى في فرنسا عام 1799 حينما كان في المنفى.

ووصل البابا فرانسيس قبل دقائق من الموكب على كرسي متحرك وجلس على كرسي معد خصيصًا له عند المذبح.



بابا الفاتيكان فرانسيس

في نهاية الاحتفال ، بخر فرانسيس التابوت مع جثة بنديكت في طقوس تسمى "Ultima commendatio et valedictio" (التوصية الأخيرة والوداع) وسيتم دفن البابا بشكل خاص ، والذي سيكون في القبر الذي يخص البابا القديس يوحنا بولس الثاني كما تمنى هو نفسه.



جنازة بنديكت

وكان البابا فرانسيس أعلن أن سلفه "بنديكت السادس عشر" "يعانى من مرض خطير" وأنه يصلى من أجله والذى أحدثت استقالته لأسباب صحية مفاجأة فى العالم عام 2013.



جنازة بابا الفاتيكان السابق

وطالب البابا فرنسيس في نهاية جلسته الأسبوعية العامة أمس الأربعاء، من المصليين جميعا أن يصلوا صلاة خاصة من أجل البابا الفخرى بنديكت لأنه يعاني من مرض شديد.