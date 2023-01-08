5 زيوت صحية يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

شكل من أشكال المواد الشمعية (دهون الدم) ، يساعد الكوليسترول في إنتاج الصفراء ، وفيتامين د ، وأغشية الخلايا ، وهرمونات الستيرويد، ينتج الكبد كل الكوليسترول الذي يحتاجه جسمك ، يمكن للأطعمة الحيوانية أن تزودك أيضًا بالكوليسترول. ومع ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة تجعل الكبد ينتج المزيد من الكوليسترول، يجب أيضًا مراعاة الدهون المشبعة في الزيوت لأنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم على سبيل المثال ، قد ترفع الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند وزيت النخيل وزيت نواة النخيل مستويات ما يسمى بالكوليسترول "الضار، فإذا كنت تعاني من الكوليسترول، إليك أصح الزيوت وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أضف هذه الزيوت إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من الكوليسترول:



1. زيت السمسم على الرغم من أن زيت السمسم يحتوي على نقطة دخان أقل من الأنواع الأخرى ، إلا أنه خالٍ من الكوليسترول بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على كمية متوازنة من الدهون ، مع أكثر من 5 جرام من الدهون الأحادية غير المشبعة و 2 جرام من الدهون المشبعة في كل ملعقة كبيرة.



2. زيت الفول السوداني يُعرف زيت الطهي عالي الحرارة المشتق من بذور نبات الفول السوداني ، يتم حفظ غالبية العناصر الغذائية في زيت الفول السوداني الخام أو المعصور على البارد ، وهو أيضًا خيار فعال من حيث التكلفة. إن نقطة الدخان العالية لزيت الفول السوداني تجعله مثاليًا لشوي وتحميص الخضار وشواء اللحوم، على الرغم من أنه يمكنك القلي بزيت الفول السوداني ، إلا أن تقنية الطهي هذه ضارة بالكوليسترول وتنفي الفوائد الصحية للزيت.



3. زيت الزيتون نظرًا لأنه لا يحتوي على الكوليسترول ، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز ، وهو أقل أنواع زيت الزيتون معالجة ، يعد أحد أكثر الخيارات صحية، اختر زيت الزيتون المعصور على البارد لأنه من أعلى مستويات الجودة لأنه لا يتم تجاوز درجة الحرارة أبدًا أثناء عملية العصر، على الرغم من أن زيت الزيتون العادي يفتقر إلى الصفات المضادة للالتهابات ، إلا أنه لا يزال مغذيًا ويحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة.



4. زيت بذور الشيا حمض ألفا لينولينيك ، الذي يساهم في إنتاج أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب ، وفير في الزيت الذهبي اللون المعروف باسم شيا، إنه مثالي للقلي الخفيف والسلطات بسبب نقطة دخانه العالية للغاية ونكهته اللطيفة.