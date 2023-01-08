حصاد الوزارات.. الزراعة: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الزراعة: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما
التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية
الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين تزامنا مع الأزمة العالمية
الحكومة: زراعة 635 ألف شجرة بخطة العام المالى ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير
وزير التربية والتعليم يدشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى".. صور
صادرات مصر الزراعية عام 2022.. 6 ملايين طن والموالح والبطاطس يتصدران
جهود التضامن فى الخدمات المقدمة لكبار السن والأيتام.. إنفوجراف
"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسى الأول ومحظورات الطلاب فى اللجان
"التموين": صرف 35 % من المقررات التموينية عن شهر يناير لأصحاب البطاقات
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