اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما

الأحد، 08 يناير 2023 02:49 م
الزراعة: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما حديقة الحيوان- أرشيفية
كتبت: أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتى الحيوان والأورمان، فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة، جملة وتفصيلا، وتؤكد على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:

 

أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

 

ثانيا: عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

 

ثالثا: فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاحى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

 

رابعا: أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالمحددات التالية..

1-  رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.

2-  إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.

3 -  عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4-  عدم المساس بالمبانى الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.

5-  نسبة المبانى لا تتجاوز 0.9٪؜ من إجمالى مساحة، أي بما يقل عن 1٪؜.

6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

 

 وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى، وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

 

كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.

 

وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.

 


حديقة الحيوان

حديقة الأورمان

وزارة الزراعة

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

تطوير حديقة الحيوان بالجيزة بمعايير عالمية وربطها بـ"الأورمان".. المخطط يتضمن إنشاء مناطق ترفيهية والحفاظ على المبانى الأثرية.. والاستعانة بالقطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل.. والزراعة: مستمرون فى فتح الحديقة

الجمعة، 06 يناير 2023 10:00 ص

أحلى فسحة بمصر.. الرئيس السيسى يوجه بتطوير حديقة الحيوان بمعايير عالمية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:00 م

حديقة الحيوان بالجيزة بمعايير عالمية.. الرئيس السيسى يستعرض مخطط تطوير الحديقة.. ويوجه بتعزيز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم لتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين

الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:00 م

رئيس هيئة خدمات الطب البيطري: نستهدف تطوير حديقة الحيوان ولا توجد نية لغلقها

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:02 ص

وزير الزراعة: حديقة الحيوان مستمرة فى استقبال الزوار حتى بداية التطوير

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة