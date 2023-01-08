التعليم: أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى منهج الترم بأكمله

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية والإدارات، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وطباعتها استعدادا للامتحانات التى تنطلق بداية من 9 يناير الجارى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، موضحة أن الأسئلة تشمل منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله حيث تم توزيع جزئيات الامتحان على الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي

وأوضحت المديريات، أن الهدف من الامتحان ليس حصول الطالب على درجات نجاح فقط بل تقييم ما درسه الطالب والتأكد من تحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، موضحة أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكملة بدرجاته بامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية ، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.