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الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين تزامنا مع الأزمة العالمية

الأحد، 08 يناير 2023 12:18 م
الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين تزامنا مع الأزمة العالمية انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


المخصصات المالية

مرتبات العاملين بالدولة

الأزمة الاقتصادية العالمية

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس

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