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التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية

الأحد، 08 يناير 2023 12:19 م
التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الجهود التي تسهم في تحسين جودة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 واستعدادات إدارة الامتحانات، يتم التنبيه على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة للمديريات بأنه سوف يتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحانات 12 يناير الجارى.
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات و الإدارات لطباعة نموذج  1 سرى مجمع لجميع المرشحين من يوم الأحد الموافق 15 يناير الجارى وحتى يوم السبت 11 فبراير المقبل على أن يتم طباعة نموذج 1 سرى و اعتماده من المديريات بالنسبة للعاملين التابعين للمديريات واعتماده من مدير الإدارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، وتسليمه  لمدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليمها في مقر إدارة الامتحانات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر، على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

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