اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 05:43 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية بمصر عن توليد الكهرباء مع سقوط الأمطار؟

الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية بمصر عن توليد الكهرباء مع سقوط الأمطار؟ وزارة الكهرباء - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

التعليم تناقش تنفيذ توصيات مبادرة "قادرون باختلاف" و101 ألف طالب مدمج

 


الزراعه

التموين

الصحه

التعليم

القوى العامله

التضامن

الرى



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