حصاد الوزارات.. هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية بمصر عن توليد الكهرباء مع سقوط الأمطار؟

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر عن توليد الكهرباء مع سقوط الأمطار؟
الرعاية الصحية: فحص وتوعية نصف مليون مواطن بالطرق الصحيحة لغسل الأيدى
الرى تعلن إزالة 79 ألفا و521 مخالفة على النيل منذ 2015
جامعة حلوان: افتتاح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بدر 7 فبراير
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين لـ0.7% بعدما كانت 8%
التعليم تناقش تنفيذ توصيات مبادرة "قادرون باختلاف" و101 ألف طالب مدمج
الصحة: إطلاق 7 قوافل متخصصة فى طب الأسنان خلال الشهر الحالى
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