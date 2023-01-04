التموين: طرح اللحوم البلدى بمعارض أهلا رمضان بـ130 جنيها للكيلو

كتب مدحت وهبة

انطلقت معارض " أهلا رمضان " في العديد من المحافظات وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقى الدكتور على مصيلحى، وزير التموين تقريرا من مديري المديريات، حول أسعار بعض السلع في المعارض التي تم افتتاحها حيث يتم طرح الأرز يتم طرح الأرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها واللحمة البلدي 130 ‏جنيها ومن المخطط إنشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظة بحد أدنى 5 ‏معارض طبقا لتوجيهات الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، كما ستعمل معارض اهلا رمضان بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة إلى أعداد ركن بكل سلسله ‏تجاريه تحت مسمى "أهلا رمضان". ‏

وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض في كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا ، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.