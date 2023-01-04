اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: افتتاح 5 معارض "أهلا رمضان" بكل محافظة كحد أدنى

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 م
التموين: افتتاح 5 معارض "أهلا رمضان" بكل محافظة كحد أدنى وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق معارض "أهلا رمضان" فى العديد من المحافظات وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا،مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜.

على جانب أخر يستمر جهاز حماية المستهلك فى شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك اتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.


التموين

معارض أهلا رمضان

تخفيضات أهلا رمضان

أسعار سلع اهلا رمضان

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

تخفيضات السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة

وزير التموين يعلن افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات بتخفيضات 30%

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:22 ص

وزير التموين: الدعم النقدى المشروط الحل الأمثل.. ولكن التوقيت غير مناسب

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:20 م

وزير التموين للنواب: لدينا مخزون من اللحوم الحية يكفى عاما.. والدواجن 5 أشهر

الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:49 م

وزير التموين: توجيه وزارى بحرية تداول الأرز الأبيض والشعير

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:55 م

وزير التموين للنواب: "ما ينفعش أبيع بـ10 وغيرى يبيع بـ12 وهدفنا خلق توازن بالسوق"

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة