اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: إطلاق 7 قوافل متخصصة فى طب الأسنان خلال الشهر الحالى

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:20 م
الصحة: إطلاق 7 قوافل متخصصة فى طب الأسنان خلال الشهر الحالى قافلة طبية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 7 قوافل متخصصة في مجال طب الأسنان بمحافظة القاهرة، "بالمجان"، خلال شهر يناير الجاري، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.
 
وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم 2 يناير الجاري، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لافتاً أنه تم وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.
 
من جانبه، نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أنه تم إطلاق قافلتين يومي 3 و4 يناير بمنطقتي الهايكستب، والقطامية، مشيراً إلى اطلاق 3 قوافل متخصصة أخرى في طب الأسنان أيام 16و17 و18 من شهر يناير بمناطق شرق مدينة نصر، وعين شمس، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، وأخيراً سيتم اطلاق قافلة أخرى يوم 31 يناير بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.
 
وأشار حسن أنه سيتم عقد عدة دورات تدريبية لتدريب 100 طبيب خلال الشهر الجاري، على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ في تخصص جراحة الفم والأسنان وزراعة الأسنان بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

الخدمة الطبية



الموضوعات المتعلقة

الصحة تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:51 م

"حياة كريمة" بالشرقية.. 2135 مواطنا بقرية "نشوة" يستفيدون من القافلة الطبية بالمجان

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:38 ص

الصحة تطلق اليوم 4 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:00 ص

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الخيارى فى مركز أبو قرقاص

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 ص

الكشف على 1993 حالة خلال يومين بقافلة طبية مجانية بالقصاصين ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:57 م

الصحة تطلق 4 قوافل طبية بعدد من المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:35 م

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 2.3 مليون مواطن خلال العام الماضى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة