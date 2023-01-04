هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر عن توليد الكهرباء مع سقوط الأمطار؟

كتبت رحمة رمضان

الكثير منا يعتقد أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط وتتوقف فى فصل الشتاء وخاصة فى ظل سقوط الأمطار، وهناك العديد من الأسباب التى تجعل هذه المحطات لا تتوقف طوال العام ، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه الأسباب التى تجعل محطات طاقة الرياح والشمس تعمل طوال العام وهى كالآتى:

1-جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.

2-تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3-منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسى طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.

4-منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة تستهدف إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و الرياح بقدرات تصل إلى 90 الف ميجا وات على مساحة بطول 7673 كيلو مترا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال حمزة لـ"اليوم السابع" إن الوزارة مهتمة بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة و على رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الاهتمام بهذه المشروعات جعل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنجح فى تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها.

وأضاف حمزة أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.