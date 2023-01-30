كيف يمكن لممارسة الرياضة أن تحسن صحتك النفسية؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت الأبحاث عن أن النوبات الصغيرة من النشاط البدني والتمارين الرياضية على مدار اليوم يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك العقلية والنفسية، بحسب موقع "neurosciencenews".

وقالت الدكتورة كاثرين سابيستون، الأستاذة في كلية علم الحركة والتربية البدنية بجامعة تورنتو في كندا، إن ممارسة الرياضة البدنية هي إحدى الاستراتيجيات المهمة المحتملة لتعزيز الصحة النفسية.

وتوصي أنه إذا كان بإمكان الأشخاص الانخراط في نوبات صغيرة من النشاط البدني على مدار اليوم - حتى دقيقة أو دقيقتين في كل مرة - وما يصل إلى 10 إلى 20 دقيقة في اليوم، فهذا مفيد".



ومن المعروف أن النشاط البدني مفيد للجسم ولكن هناك أدلة متزايدة على أن النشاط البدني مفيد أيضًا للروح وللصحة النفسية.



من المحتمل أن يكون هناك العديد من الطرق التي يساعد بها النشاط البدني صحتنا الجسدية كما يفعل لصحتنا العقلية.

والصحة العقلية هي النتيجة الحقيقية لكيفية مكافأة دماغنا على الحركة.



أدمغتنا مسئولة عن العديد من العمليات التي تجعلنا نشعر ونفكر ونتصرف عندما نكون نشطين جسديًا ، نقوم بتحسين هذه الأنظمة من خلال زيادة العمليات الخلوية والجزيئية - تدفق الدم الدماغي، دوران العوامل العصبية ، سلسلة من الآليات الخلوية التي تؤثر بشكل إيجابي على وظائف العديد من مناطق الدماغ.



عندما نمارس نشاطًا بدنيًا، فإننا نزيد أيضًا من درجة حرارة أجسامنا، والشعور بالدفء يجعلنا نشعر بالراحة والأمان.

يعتبر إدراك الذات مؤشرًا مهمًا للصحة العقلية، من خلال كوننا نشيطين بدنيًا، نبني إحساسًا بالإتقان والثقة لا يساعدنا فقط على الاستمرار، بل يساعد أيضًا على الصحة العقلية.

بغض النظر عما إذا كنا نشارك في نشاط بدني مع الآخرين، فعليًا أو شخصيًا، أو إذا كنا نشيطين بالخارج ونرى أشخاصًا آخرين في البيئة، فإن كل ذلك يمنحنا إحساسًا بالدعم والمجتمع الذي يساعدنا في بناء صحتنا العقلية.