أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية الصحية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التأمينات الاجتماعية: الدولة ملتزمة بدفع الأقساط المستحقة دون تأخير
التعليم تعلن إدراج مديرى ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقى "حافز التطوير"
وزير الرى: مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمى
مدارس النيل تعلن إجراء مقابلات للمتقدمين لـkg1 العام المقبل بعد أسبوعين
وزير الكهرباء: متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائى تصل لــ 2 مليار جنيه سنويا
وزير الكهرباء: لدينا 39.4 مليون عداد كهربائى منها 14 مليونا مسبوق الدفع
السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر القطارات للأجانب.. من 15 لـ65 دولارا
الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية
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