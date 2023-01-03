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أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية الصحية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:06 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية الصحية وزير الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

التأمينات الاجتماعية: الدولة ملتزمة بدفع الأقساط المستحقة دون تأخير

التعليم تعلن إدراج مديرى ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقى "حافز التطوير"
 
وزير الرى: مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمى
 
مدارس النيل تعلن إجراء مقابلات للمتقدمين لـkg1 العام المقبل بعد أسبوعين
 
وزير الكهرباء: متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائى تصل لــ 2 مليار جنيه سنويا
 
وزير الكهرباء: لدينا 39.4 مليون عداد كهربائى منها 14 مليونا مسبوق الدفع
 

 


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