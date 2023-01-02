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وزير الكهرباء: لدينا 39.4 مليون عداد كهربائى منها 14 مليونا مسبوق الدفع

الإثنين، 02 يناير 2023 04:08 م
وزير الكهرباء: لدينا 39.4 مليون عداد كهربائى منها 14 مليونا مسبوق الدفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب - أمين صالح

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن هناك خطة لتطوير أداء شبكات التوزيع ولأول مرة سيكون مراكز تحكم في شبكات التوزيع، حيث تخطط الوزارة بتنفيذ 47 مركز تحكم داخل شبكات التوزيع حتى يتم رفع كفاءة التشغيل.
 
 
وقال شاكر إن اجمالي العدادات في مصر حاليا وصل إلى 39.4 مليون عداد في مصر منهم 14 مليون عداد مسبوق الدفع و213 ألف عدادات ذكية.
 
أضاف وزير الكهرباء أن هناك جهد كبير مبذول لتوفير احتياجات المصريين من الكهرباء وتحقيق فائض أيضا، كما أوضح أن الدولة ستعتمد على مياه البحر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي وضع قواعد صارمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
 
ولفت وزير الكهرباء إلي أنه سيتم إنشاء محطات تحلية خاصة تعمل لتحلية مياه البحر، ثم يتم استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.  
 
 

وزاره الكهرباء

لجنه الصناعه

السياسه

الكهرباء



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