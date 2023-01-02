اليوم السابع
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الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية

الإثنين، 02 يناير 2023 09:49 م
الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات و مراكز الرعاية الأولية والتى جاءت أهدافها متمثلة فى

-1 توزيع الخدمات وفقاً للاحتياج مما يسهم في جودة التخطيط الصحي

2- تحقيق العدالة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية

3- توفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات

4- الكشف المبكر عن الأمراض

5- تحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة

6- تحسين خدمات تنظيم الأسرة

7- الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية

8- ترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات عالمياً

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن للرعاية الصحية الأولية التعامل مع ٧٠% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخرى وقالت الوزارة إن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلي للتغطية الصحية الشاملة.

 

وتابعت الوزارة إن منشآت الرعاية الأولية 5426 منشأة ومحافظات التأمين الصحي الشامل (6) يوجد بهم 93 منشأة فى الريف و63 منشآة فى الحصر وباقى المحافظات 21 محافظة بهم 4942 منشآة عدا مكاتب الصحة المستقلة والنقاط الطبية

 

وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية تشمل مبادرة صحة المرأة ومبادرة الشباب والمراهقين والفحص الطبى لطلاب المدرس والتطعيمات الإجبارية ومبادرة كبار السن ومبادرة المقبلين على الزواج والتقييم والدعم النفسى والتغذوى ومبادرة الانيميا والسمنة والتقزم وفحص سمعى والتقييم والدعم النفسى والتغذية ومبادرة صحة الأم والجنين والفحص الطبى والتطعيمات المدرسية وفحص هرمون الغدة الدرقية وامراض والتمثيل الغذائى والتحاليل الدورية ومتابعة الحمل والولادة والنفاس وفحص الامراض الوراثية بالحضانات وتنظيم أسرة ومتابعة الطفل ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى و صرف المغذيات الدقيقة والتقييم والدعم النفسى والتغذية والتقييم وصرف الالبان شبيهة لبن الام وصرف المغذيات الدقيقة وصرف الالبان العلاجية. 


الصحة

الوحدات الصحية

المبادرات الرئاسية

مراكز الرعاية الاولية



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