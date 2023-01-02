تعليم القاهرة تعلن إطلاق مسابقة المدرسة المنتجة

*يسمح لكل مشترك او فريق التقدم بعمل واحد فقط على ان لايزيد الفريق عن ٣ مشاركين
*تحديد المجال الذي يندرج تحتة المشروع المشارك في المسابقة.
*يقدم دراسة جدوى معتمد للمشروع وفق النموذج المعد من قبل الادارة العامة للمدرسة المنتجة
*ان يكون المشروع منفذ بالفعل بالمدرسة لعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
*يرفق كشف معتمد من المدرسة بمبيعات المشروع وصافي الأرباح التي تحققت
* التأكد من استيفاء استمارة (بيانات المشروع المقدم لمسابقة " مشروعي مستقبلي " المرفقه.
* يتم اختيار افضل مشروع فى كل مجال على مستوي الإدارة بمعرفة مسئول الوحدة المنتجة واثنين من مسئولي الأنشطة المعاونة ذات الصلة بالمشروعات.
*ترفع جميع المشروعات الفائزة علي مستوي الإدارة الي السيد مدير الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم من جميع الادارات التعليمية التابعة لها.
* يقوم مدير الوحدة المنتجة بكل مديرية تعليمية بتشكيل
لجنة تقييم الاعمال المقدمة لاختيار مشروع واحد فقط فائز لكل مجال علي مستوي المديرية في ضوء معايير التحكيم في استمارة التقييم المرفقة .
* ترسل المشروعات الفائزة من كل مديرية بحد أقصي٣ مشروعات في المجالات الثلاثة سالفة الذكر علي العنوان التالي:
القاهرة _١٢ شارع الفلكي _ ديوان عام وزارة التربية التعليم والتعليم الفني _ إدارة المدرسة المنتجة*
* يشرط عدم الاشتراك بعمل سبق الاشراك بة في مسابقات أخرى.
* يمكن زيارة رابط الإدارة العامة للمدرسة المنتجة للإطلاع علي ان إعلان المسابقة على صفحة الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بموقع وزارة التربية والتعليم التالي :
https://moe.gov.eg/administration-of -the-prodouctive-school/
*معايير التقييم*
تخضع المشروعات المشاركة في المسابقة لعناصر التقييم التالية :
وضوح هدف /أهداف المشروع
حداثة الفكرة و الابتكار في المشروع
توثيق المشروع بالصور و لقطات فيديو وكتابة نبذة مختصرة عن فكرة المشروع واهدافة ومدي النجاح الذي حققه .
يفضل أن يكون المشروع الجماعي مع تحديد أدوار المشاركين
أساليب الدعاية والإعلان عن المشروع
مدي مناسبة المشروع للمرحلة العمرية
إجراءات الأمن والسلامة في تنفيذ المشروع .
الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
قيمة الأرباح التي حققها المشروع
مزايا المشاركة في المسابقة:
تحقيق أهداف المسابقة
تشجيع جميع الطلاب علي المشاركة بابدعاتهم ونتاج انشطتهم في المسابقات والمنافسات الشريفة.
تكوين اتجاة ايجابي لدي الطلاب نحو المشاركة في الأنشطة المدرسية والعمل الجماعي
منح الفائزين جوائز مادية قيمة و شهادات تقدير
تبادل الخبرات من خلال نشر الاعمال الفائزة وافكار المشروعات الرائدة علي موقع الوزارة .
- جوائز المسابقة:
(١) *الفائز الأول في كل مجال : (1800 جنيه )
(٢) *الفائز الثاني في كل مجال (1500 جنيه)
(٣) *الفائز الثالث في كل مجال(1200 جنيه )
(٤) *الفائززون من الرابع الي العاشر : في كل مجال شهادة تقدير
# يحصل كل مشرف علي المشروع الفائز بالمراكز من الاول حتي الثالث في كل مجال علي مبلغ (500 جنيه) خمسمائة جنيه مكافأة نظير الإشراف .
مستويات التحكيم
أولا : يتم تجميع المشروعات الفائزة من كل الادارات التعليمية حيث يتم اختيار مشروع واحد بكل مجال من كل إدارة تعليمية وترفع الاعمال الفائزة الي مدير الوحدة المنتجة بالمديرية التعليمية في موعد أقصاه 15 مارس 2023 وتطبق معايير التقييم علي كافة الاعمال من خلال لجنة تقييم كفء لا تقل عن ثلاثة أعضاء برئاسة مدير الوحدة المنتجة بالمديرية، ويتم اختيار مشروع ( واحد فقط ) فائز لكل مجال ، وترفع الاعمال الفائزة بكل مديرية الي الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة في موعد أقصاة نهاية مارس 2023.
ثانيا : يتم تجميع المشروعات الفائزة من كل مديرية تعليمية وتطبق عليها معايير التقييم لتحديد الاعمال الثلاثة الأوائل الفائزة في كل مجال من قبل لجنة تشكل بداية المدرسة المنتجة بالوزارة وتضم بعض خبراء مجال التخصص بالادارات المعاونة بديوان عام الوزارة لتحديد الفائزين بالماركز الثلاثة الاولي وترتيب باقي المشروعات .
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