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السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر القطارات للأجانب.. من 15 لـ65 دولارا

الإثنين، 02 يناير 2023 03:33 م
السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر القطارات للأجانب.. من 15 لـ65 دولارا قطار تالجو الجديد من الداخل
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد، قيمة تذاكر القطارات للاجانب بالدولار على كافة القطارات المكيفة والفاخرة من الإسكندرية لأسوان، حسب توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، حيث جاءت أدنى قيمة للتذكرة للأجانب 15 دولارا، وأعلاها 65 دولارا لقطار Vip من محطة سيدي جابر لأسوان.
 
كانت الهيئة كشفت أن قيمة تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة اسكندرية، حيث جاءت تذاكر الدرجة الأولى 30 دولارا وقيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولارا، وتبلغ سعر تذاكر قطارات النوم للأجانب 80 دولارا للزوجى و120 دولارا للفردى و70 دولارا للأطفال من 4 لـ 9 سنوات، وتتغير القيمة فى المواسم. 
 
وشغلت هيئة السكة الحديد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة اسكندرية ليعمل فى مواعيد يومية ضمن جداول التشغيل، حيث سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية. 
 
ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .
 
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