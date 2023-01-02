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مدارس النيل تعلن إجراء مقابلات للمتقدمين لـkg1 العام المقبل بعد أسبوعين

الإثنين، 02 يناير 2023 05:40 م
مدارس النيل تعلن إجراء مقابلات للمتقدمين لـkg1 العام المقبل بعد أسبوعين وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غلق باب التقدم للعام الدراسي المقبل لمرحلة رياض الأطفال kg1، موضحة أنه  نظرًا للإقبال الكبير على التسجيل للالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية بفروعها المختلفة للعام الدراسي (2023 - 2024) فقد تقرر غلق باب التقديم لمرحلة KG1 وذلك لحين الانتهاء من إجراء المرحلة الأولى من المقابلات للمتقدمين وتحديد الأماكن المتاحة بكل فرع من فروع مدارس النيل المصرية الدولية.

وطالبت الوزارة بمراجعة موقع التقديم بعد أسبوعين من تاريخه حيث سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من مقابلات المتقدمين لمرحلة KG1 في كل الفروع.

فيما تقدمت شركة مصر للإدارة التعليمية "شركة إدارة مدارس النيل المصرية الدولية"، بالشكر  لأولياء الأمور لثقتهم الغالية بمدارس النيل المصرية الدولية ونظام النيل التعليمي الدولي والذي تشرف وتسعى جاهدة للتوسع في نشر النظام التعليمي المتميز فى فروع جديدة لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين للالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية.

جدير بالذكر، أن طالب مدارس النيل المصرية الدولية يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، وهي شهادة النيل الثانوية الدولية والتي تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

ويتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمي من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيل وتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في نظام النيل التعليمي الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية.

يتقدم للالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية سنويًا ما يزيد عن الثلاثين ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية إلا أن محدودية المكان تؤدي إلى قبول ما لا يزيد عن 2000 طالب فقط كل عام دراسي، ونتيجة الطلب المتزايد علي تلك النوعية من المدارس كان العمل بكل جهد للتوسع في نشر الشهادة ودراسة منحها للقطاع الخاص لتطبيقها داخل وخارج مصر.


التربية والتعليم

مدارس النيل

التقدم لمدارس النيل

اخبار مصر

إجراء مقابلات للمتقدمين لمدارس النيل



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