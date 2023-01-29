محافظة القاهرة تستعد لافتتاح منفذ للسلع الغذائية بحدائق حلوان وشارع الوسط

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لأحدث المنافذ الثابتة بنطاق المنطقة الجنوبية، تمهيدا لتوفير مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، حيث تقدم المنافذ منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز والزيوت والسكر واللحوم وغيرها من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم افتتاح عدد من معارض " أهلاً رمضان " بعدة أحياء ومنها أمام الخزان بمدخل مدينة الأسمرات و شارع 9 بالمقطم و منفذ المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين و منفذ ميدان الحرية و ميدان العرب بالمعادي ، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المنافذ ومنها منافذ حي التبين بشارع كورنيش النيل مدخل شارع الوسط و ميدان الساعة ومنفذ بحدائق حلوان بنطاق حي المعصره بالاضافة الى السيارات المتنقلة التي يتم انتشارها بنطاق الاحياء ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيره إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 25%.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فرق العمل بالمنطقة الجنوبية و احياءها بالمتابعة المستمرة والرقابة للتأكد من تدفق السلع وخفض الأسعار، ليس فقط في المنافذ ولكن في السوق ككل ومنع احتكار السلع والمنتجات الغذائية المخفضة لصالح عدد من المخالفين واكدت أن السلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية، التي سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع.