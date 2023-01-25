محافظة القاهرة تجهز منافذ بحلوان والسيدة زينب لطرح سلع بأسعار مخفضة

كتب سيد الخلفاوى

تتوسع محافظة القاهرة فى إقامة المزيد من المنافذ والشوادر لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق حضارى، وفي اطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاستعدادات والتجهيزات بأحياء المنطقة لإفتتاح منافذ " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاساسية واللحوم بشارع محمد سيد احمد بنطاق حي حلوان ومنفذ شارع بورسعيد بحي السيدة زينب لتضم المنافذ العديد من المنتجات الغذائية، بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفى السياق تستعد المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لإقامة منافذ جديدة ل السلع الأساسية ( بشارع العروبة بكورنيش المعصرة ) ومدخل شارع الوسط بحي التبين، وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالي واستكمالا لجهود المنطقة بعد افتتاح عدد من المنافذ ومنها منفذ شارع 9 وبمدخل مدينة الاسمرات بالمقطم ومنفذ ميدان الحرية والعرب بالمعادى ومنفذ المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أنه يتم إقامة عدد من المنافذ الثابتة وجاري توفير عدد من العربات المتنقلة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف احياءها ، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع، مشددة على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين .