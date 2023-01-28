محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمواقف السرفيس الجديدة بالمريوطية فيصل

كتبت - مرام محمد

تنفذ محافظة الجيزة ، عدداً من المشروعات التنموية التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات للقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية وتحسين المظهر العام للطرق وتوفير مواقع خدمية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية للوقوف على انتظام ونسب التنفيذ بمواقف السرفيس الجديدة الجاري إنشاؤها أعلى القطاعات التي تم تغطيتها بالمرحلة الثانية لمشروع تطوير وتغطية وتأهيل ترعة المريوطية

واطلع المحافظ، من مدير مديرية الإسكان على نسب التنفيذ ومراحل العمل المتبقية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاعمال بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية لمسار الترعه بالكامل وذلك لإستيعاب سيارات السرفيس والقضاء على المواقف العشوائية التي تعاني منها المنطقة.

وشدد المحافظ، على تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات المحددة وبالجودة اللازمه لضمان عوامل الاستدامة مع مراعاة عدداً من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضارى اللائق للمواطنين ومنها إنشاء بوابات دخول وخروج الكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات الكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين ومظلات وكافيتريات لخدمة المترددين عليهما وغرف للخدمات والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية، بالإضافة الى دعم الارضيات ببالوعات الأمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه.

وشملت جولة المحافظ بقطاع المريوطية تفقد مراحل العمل بمشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في القطاع الأول بالمنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل والتي تم الانتهاء من تغطيتها بالكامل وجاري استكمال مخططات التطوير بها والقطاع الثانى من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تدبيش وتأهيل لجسم الترعة وإنشاء الأسوار وممشى جمالي.

وحرص المحافظ على معاينة مواقع الدورانات بمسار الطريق لحركة سير المركبات القادمة من شارعي فيصل والأهرام مؤكداً أن المحافظة حريصة علي التسهيل على المواطنين وتحسين الحركة المرورية بالمناطق الساخنة.

وخلال جولته، شدد المحافظ على رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات و تكثيف الرقابة على غرف الكاميرات لرصد المخالفات كما وجه رئيس هيئة النظافة برفع كفاءة النظافة والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات علي مدار اليوم.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومحمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لري القاهرة والجيزة، وطه عبد الصادق وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.