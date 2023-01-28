إزالة 19 كشكا وضبط 21 توك توك تسير عكس الاتجاه فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رئيس حى شمال الجيزة بشن حملة مكبرة بشارع البوهي وعلى جانب سور محطة الصرف الصحي وأمام مستشفى الوراق، لإزالة الإشغالات والتعديات والتي تعيق الحركة المرورية، وذلك في استجابة لشكاوى المواطنين لوجود تعديات على الطريق العام من قبل الأكشاك والفتارين والورش المقامه بالمخالفة والمحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق مما يعيق حركة المارة والمركبات.

وفي ذلك الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة للمنطقة محل شكاوي المواطنين، أسفرت عن رفع وإزالة 19 كشكا وفاترينة وورش لإصلاح التوك توك مقامة بالمخالفة بدون ترخيص بنهر الطريق تتسبب في اشغال الطريق العام وأرصفة المشاه وتعكس مظهر غير حضاري بمسار الطريق مع رفع المخلفات ونواتج الإشغال لتسهيل الحركة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال ارصفه المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات وذلك لتوفير حرم امن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطريق.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة، شن حي شمال حملات لكلبشة السيارات المخالفه لانتظارها الخاطئ بالجزر الوسطى وأعلى أرصفة المشاة، وذلك بشوارع الوحدة ومحمد حجازي بالتنسيق مع إدارة المرور، إلى جانب الاستجابه لشكاوي المواطنين وضبط عدد 21 مركبه توك توك للسير عكس الإتجاة وإعاقه الحركة المرورية بقطاع المنيرة الشرقية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات.