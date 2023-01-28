اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 03:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة 19 كشكا وضبط 21 توك توك تسير عكس الاتجاه فى الجيزة

السبت، 28 يناير 2023 02:20 م
إزالة 19 كشكا وضبط 21 توك توك تسير عكس الاتجاه فى الجيزة الجيزة تشن حملة مكبرة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى شمال الجيزة بشن حملة مكبرة بشارع البوهي وعلى جانب سور محطة الصرف الصحي وأمام مستشفى الوراق، لإزالة الإشغالات والتعديات والتي تعيق الحركة المرورية، وذلك في استجابة لشكاوى المواطنين لوجود تعديات على الطريق العام من قبل الأكشاك والفتارين والورش المقامه بالمخالفة والمحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق مما يعيق حركة المارة والمركبات.
 
وفي ذلك الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملات مكبرة للمنطقة محل شكاوي المواطنين، أسفرت عن رفع وإزالة 19 كشكا وفاترينة وورش لإصلاح التوك توك مقامة بالمخالفة بدون ترخيص بنهر الطريق تتسبب في اشغال الطريق العام وأرصفة المشاه وتعكس مظهر غير حضاري بمسار الطريق مع رفع المخلفات ونواتج الإشغال لتسهيل الحركة.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال ارصفه المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات وذلك لتوفير حرم امن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
 
وشدد على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطريق. 
 
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة، شن حي شمال حملات لكلبشة السيارات المخالفه لانتظارها الخاطئ بالجزر الوسطى وأعلى أرصفة المشاة، وذلك بشوارع الوحدة ومحمد حجازي بالتنسيق مع إدارة المرور، إلى جانب الاستجابه لشكاوي المواطنين وضبط عدد 21 مركبه توك توك للسير عكس الإتجاة وإعاقه الحركة المرورية بقطاع المنيرة الشرقية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات.
 
4cdb8e7e-4369-451a-a30c-66c5511db449
 
 
27bb9567-b29d-4539-95f4-6e3da86558b2
 
 
77c8ff1f-5201-4859-bca8-a7a808b6251b
 
 
5810b948-8026-4c8b-bcd3-16176d90e580
 
 
 
 

اشغالات

تعديات

حملة اشغالات

كلبشة السيارات المخالفة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

هل يتطلب تشطيب العقار ترخيصا من الحى؟ محافظة الجيزة تجيب

السبت، 28 يناير 2023 05:00 ص

محافظ الجيزة الأسبق يؤدى واجب العزاء فى الكاتب الصحفى علام عبدالغفار بالحامدية الشاذلية

الجمعة، 27 يناير 2023 06:27 م

5 طرق للتواصل مع محافظة الجيزة لو عندك شكوى.. اعرفها

الخميس، 26 يناير 2023 11:00 م

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:12 ص

عناوين منافذ السلع المخفضة فى محافظة الجيزة.. أبرزها الوراق والعمرانية

الإثنين، 23 يناير 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة