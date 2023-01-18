تضم مواقف حضارية وكورنيش سياحى.. تطوير ترعة المريوطية من فيصل للدائرى

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية، في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، وذلك في إطار إعادة تأهيل المجاري المائية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الطرق والمحاور المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستهدف التطوير ضمن المرحلة الثانية، استكمال أعمال تبطين وتدبيش الترعة، وإنشاء ممشى سياحي وساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية وأكشاك ومطاعم نموذجية للشباب، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات حيوية خلال أعمال المرحلة الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وتنقسم المرحلة الثانية من مشروع تطوير ترعة المريوطية إلى 3 أجزاء، يقع الجزء الأول من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل بطول 600م2، تم تغطيته بالكامل بنسبة إنجاز 100%، ليشمل بعد ذلك موقف سيرفيس حضاري ومحطة للأتوبيس الترددي الجديد BRT.

ويقع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والدكتور لاشين بطول 720م2 تقريبا، تم تغطيته بالكامل بنسبة إنجاز 100%، للبدء في إنشاء ساحات انتظار وموقف سيرفيس حضاري ومحلات ومطاعم نموذجية.

أما الجزء الثالث فيتمثل في المنطقة المحصورة بين شارع الدكتور لاشين ومناطق الشيشيني والطريق الدائري، بطول 600م2، يشهد الآن أعمال تكريك ورفع مخلفات وتطهير للمجرى المائي بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%، للبدء في تدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحي.

وشهدت الترعة خلال المرحلة الأولى، تغطية جزء من مسار الترعة في القطاع الجنوبي من شارع الأهرام، بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام، والملك فيصل، وإقامة مجمع سيرفيس حضاري بديل عن المواقف العشوائية، لحل أزمة انتظار السيارات، وخاصة الميكروباصات والسرفيس في نهر الشارع، فضلا عن إقامة كورنيش وممشى سياحي ونقاط ترفيهية وأكشاك ومطاعم حضارية، وذلك بطول 3.6 كيلو متر، وتكلفة بلغت 310 مليون جنيه.