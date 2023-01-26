اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 06:26 م
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حصاد الوزارات.. إجراءات قانونية ضد مخالفات الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 26 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. إجراءات قانونية ضد مخالفات الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب
 
وزير الصحة يحيل مديرى ونواب مستشفى أبو المنجا والنيل للتأمين الصحى للتحقيق
 
التعليم: إجراءات قانونية ضد مخالفات الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول
 
تعليم الجيزة: إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل خلال إجازة نصف العام
 

 


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