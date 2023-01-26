حصاد الوزارات.. إجراءات قانونية ضد مخالفات الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب
وزير الصحة يحيل مديرى ونواب مستشفى أبو المنجا والنيل للتأمين الصحى للتحقيق
التعليم: إجراءات قانونية ضد مخالفات الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول
تعليم الجيزة: إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل خلال إجازة نصف العام
الصحة تكشف إجراءات الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل
جناح الأزهر يقدم 100 كتاب بأسعار لا تتجاوز عشر جنيهات للكتاب الواحد
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