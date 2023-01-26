"تعليم الجيزة" تحتفل بانتهاء الامتحانات.. وتؤكد: لم ترد أى شكاوى

كتبت – مرام محمد

اختتمت مدارس الجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية فى يومهم السادس والأخير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية بنسبة حضور 95% مقسمة على 688 لجنة، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى اليوم الختامى فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى بنسبة حضور 99%.

من جانبه، أشار أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات، مؤكدا على تأمين خروج الطلاب بشكل جيد لعدم حدوث أي مشاكل.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، بكلِ الشكرِ والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولقيادات المديرية ورجال الشرطة والحماية المدنية وأعضاء غرفة العمليات وجنود المطبعة السِرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية وشؤون الطلبة والامتحانات ومسئولي الأمن والمراقبين الأوائل والملاحظين والمعلمين والإداريين والخدمات المعاونة، على ما بذلوه من جهود لنجاح المنظومة التعليمية لامتحانات الفصل الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022 من تجهيز اللجان والأداء المميز الذى كان من ثماره انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول على خير وبلا أدنى مشكلة.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والامتنان لأولياء الأمور على متابعة أبنائهم للاطمئنان عليهم وتشجيعهم على المجهود والمثابرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح نحو مستقبل أفضل وغدٍ مشرق لجميع أبنائه الطلاب.

وفي جو أسري للعاملين بأعمال الامتحانات وتعبيرا عن السعادة والفرحة بانتهاء أعمال الامتحانات على خير وبلا أى مشاكل، تناول أشرف سلومة وكيل الوزارة بتناول وجبة إفطار جماعي مع قيادات المديرية ومديرى عموم الإدارات وجنود المطبعة السرية والأمن والخدمات المعاونة وجميع أفراد المنظومة التعليمية، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد كبير خلال فترة أعمال الامتحانات.

وتقدم وكيل الوزارة بكل الشكر والتقدير لكل العاملين بالتعليم الفني وعلى رأسهم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى وجميع الطلاب على جهودهم في تحضير الوجبات التي تدل على المهارة والدقة وحسن الجودة.



إفطار جماعي في مديرية تعليم الجيزة



تعليم الجيزة تحتفل بانتهاء الامتحانات



تعليم الجيزة تحتفل بانتهاء الفصل الدراسي الاول



جانب من الاحتفال