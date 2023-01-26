وأضاف توفيق في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتم حاليًا إعداد مناهج بالتنسيق مع "التربية والتعليم"؛ للإعداد لمنهج سكاني يتم تدريسه بالمدارس للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكذلك بالجامعات.

وأوضح أن هناك تعاونًا مع العديد من الجهات والوزارات للمساعدة في استراتيجية تغيير السلوك، منوهًا بأنه للإعلام دور كبير لتوعية كل فئات المجتمع.

وتابع أنه يتم إعداد دراسة لمعرفة الدوافع على مستوي القرى والحضر حول الرغبة في زيادة الإنجاب ليتم عمل رسائل لهم توعوية، لافتًا إلى أن عدد سكان مصر وصل لـ104.5 مليون نسمة، كما أن أكثر المحافظات إنجابًا هي (مطروح، وأسيوط، والمنيا وسوهاج).