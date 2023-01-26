جناح الأزهر يقدم 100 كتاب بأسعار لا تتجاوز عشر جنيهات للكتاب الواحد

كتب لؤى على

يقدم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لزواره أكثر من 100 كتاب بأسعار لا تتجاوز العشر جنيهات للكتاب الواحد، بتكلفة الطباعة، دون أي زيادة.

وتتنوع هذه الكتب وتتناول الكثير من الإصدارات الدينية والقضايا الفقهية المعاصرة والاقتصادية وتناقش الكثير من القضايا والموضوعات فمنها: الإسلام كما يراه الأوروبيين ويبين رؤية الغرب للإسلام، كما تتناول بعض هذه الكتب ترجمات عن القرآن الكريم مثل كتب ترجمة للقرآن الكريم، ودراسات عن القرآن الكريم، وشريعة القرآن من دلائل إعجازه.

كما تتناول بعض هذه الكتب القضايا الاقتصادية مثل كتاب من قضايا المال والأعمال، ولم ينس الأزهر دوره التوعوي عن قضية القدس فهي في مقدمة أولوياته والتعريف به في طليعة اهتماماته ويقدم العديد من الكتب عن القدس منها: القدس بين اليهودية والإسلام، والمسلمون واسترداد بيت المقدس، وكتاب عودة القدس.

وتناقش بعض إصدارات الأزهر قضية الإلحاد وتواجهها بأكثر من كتاب منها حوار مع صديقي الملحد، وكتاب حوار الإيمان والإلحاد، كما تناقش بعض هذه الإصدارات أهمية الآثار التاريخية في الإسلام، كما توضح بعض هذه الإصدارات مخاطر التفكك الأسري وآثاره الاجتماعية، كما تتناول بعض هذه الإصدارات القضايا المعاصرة، كل هذه الموضوعات والقضايا في كتب لا يتجاوز سعر الواحد منها عشر جنيهات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.