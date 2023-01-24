5 فوائد لشرب الحليب.. أبرزها تعزيز كثافة العظام

يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والفوسفور الضروريين لتنمية عظام وأسنان قوية وصحية والحفاظ عليها، ما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام فى وقت لاحق من الحياة ويعزز الحليب صحة العظام.

3- الحليب يحتوى على فيتامينات ب

الحليب غني بفيتامين ب 12 والريبوفلافين (فيتامين ب 2) والنياسين (فيتامين ب 3) التي تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، وفيتامين ب 12 ضرورى أيضًا لتكوين خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي المركزي بشكل طبيعي.

4- غالبًا ما يتم تدعيم الحليب بمغذيات أخرى

عادةً ما تتم إضافة العناصر الغذائية الأخرى بما فى ذلك الفيتامينات A و D إلى الحليب. فيتامين (أ) هو مفتاح الرؤية الجيدة ويعزز جهاز المناعة، بينما يحسن فيتامين (د) قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم.

5- قد يقى الحليب من الأمراض المزمنة

في مقال نُشر في مجلة Food and Nutrition Research ، راجع الباحثون في أوروبا الأدلة العلمية من الدراسات الحالية حول الآثار الصحية للحليب ومنتجات الألبان.