ما هي اضطرابات الكالسيوم؟ اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

تصنف اضطرابات الكالسيوم على أنها نقص كالسيوم الدم أو فرط كالسيوم الدم، اعتمادًا على ما إذا كان لديك كمية قليلة جدًا أو عالية جدًا من الكالسيوم في جسمك، وغالبًا ما يرجع نقص كالسيوم الدم إلى قصور الدريقات، وحسب ما ذكره موقع WEBMED يمكن أن يكون ذلك بسبب:

-نقص الكالسيوم الغذائي أو فيتامين د

-أدوية معينة

-الالتهابات

-التوتر والقلق

-تمرين مكثف

-مرض الكلي

-سرطان

من ناحية أخرى ، يحدث فرط كالسيوم الدم بسبب فرط نشاط جارات الدرق وأمراض الرئة والسرطان وأدوية مدرة للبول.

ما هي علامات اضطراب الكالسيوم؟

الكالسيوم معدن يحتاجه جسمك للحفاظ على عظام قوية وصحية والحفاظ على العديد من وظائف الجسم الأساسية على سبيل المثال ، يستخدم جسمك الكالسيوم لنقل الإشارات العصبية وتحريك عضلاتك وتدوير الدم وإنتاج هرمونات أخرى.

نتيجة لذلك ، يمكن أن تسبب اضطرابات الكالسيوم مجموعة واسعة من الأعراض التخريبية ، بما في ذلك:

-هشاشة العظام

-تصلب وتشنج العضلات

-وخز وإبر ووخز في أطرافك

-مشاكل الكلام والبلع

-إعياء

-حصى الكلى

-جلد جاف

-أظافر هشة

-إمساك

-انخفاض الذاكرة والوظيفة الإدراكية

في الحالات الشديدة ، يمكن أن تتسبب اضطرابات الكالسيوم في عدم انتظام ضربات القلب ، والنوبات ، ونوبات الصرع.

كيف يتم تشخيص اضطرابات الكالسيوم؟

يكون ذلك عن طريق اختبارات تشخيصية لتحديد اضطرابات الكالسيوم يختبرون وظائف الأعصاب ويستخدمون اختبارات الدم والبول لتقييم مستويات الكالسيوم والهرمونات قد يطلب طبيبك أيضًا إجراء فحص كثافة العظام والأشعة السينية واختبارات التصوير الأخرى.

تعتمد خطة العلاج الخاصة بك على ما إذا كنت تعاني من نقص السكر في الدم أو فرط كالسيوم الدم والسبب الجذري لحالتك على سبيل المثال ، إذا كان اضطراب الكالسيوم لديك ناتجًا عن مرض الغدة الجار درقية ، فإن طبيبك يقدم لك العلاجات لتنظيم وظيفة الغدة الجار درقية.

قد تحتاج أيضًا إلى تناول أدوية أخرى لإبطاء فقدان العظام ، أو الأدوية المضادة للالتهابات لتقليل فيتامين د الزائد ، او لتنظيم الكالسيوم في العظام.

قد يوصي طبيبك بمكملات الكالسيوم أو فيتامين د وتغييرات في النظام الغذائي. تمارين حمل الأثقال هي أيضًا طريقة ممتازة للحفاظ على قوة العظام.

في الحالات الشديدة ، أو إذا تسببت حالتك في تلف الكلى ، فقد تحتاج إلى علاجات غسيل الكلى لتصفية الكالسيوم الزائد من الدم.