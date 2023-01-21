اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة

السبت، 21 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة الشبورة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزير الرى يتوجه الى السودان فى أول زيارة له لدول حوض النيل
التضامن فى أسبوع.. تنفيذ 5400 مشروع تمكين اقتصادى وتشغيل الفئات القادرة على العمل
كوكب المشترى فى الحضيض الشمسى 2023 ويصل لأقرب نقطة له من الشمس
الرى: تأهيل الترع جزءا رئيسيا من مهام الوزارة ولا يمكن التوقف عن تنفيذها
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية
وزير الرى: حصر العمالة على مستوى الوزارة وفقا للتخصصات وتحديد مواقع العجز
جهود وزارة الزراعة فى الحماية المجتمعية لصغار المزارعين.. 1800 مشروع أبرزها

 


الرى

الصحه

الاوقاف

التموين

الزراعه

النقل

الصحه العالميه

الشبورة

الارصاد



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