أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة

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وزير الرى يتوجه الى السودان فى أول زيارة له لدول حوض النيل
التضامن فى أسبوع.. تنفيذ 5400 مشروع تمكين اقتصادى وتشغيل الفئات القادرة على العمل
كوكب المشترى فى الحضيض الشمسى 2023 ويصل لأقرب نقطة له من الشمس
الرى: تأهيل الترع جزءا رئيسيا من مهام الوزارة ولا يمكن التوقف عن تنفيذها
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية
وزير الرى: حصر العمالة على مستوى الوزارة وفقا للتخصصات وتحديد مواقع العجز
جهود وزارة الزراعة فى الحماية المجتمعية لصغار المزارعين.. 1800 مشروع أبرزها
ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع فى الجيزة
وزير التعليم العالى يلتقى وفدا من "مايكروسوفت" ويبحث معهم سبل تعزيز التعاون
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