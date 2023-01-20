اليوم السابع
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الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الإصابة بالمرض

الجمعة، 20 يناير 2023 05:00 ص
الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الإصابة بالمرض وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الاصابة بالمرض بل يوفر حماية بدرجة كبيرة وقالت وزارة الصحة: اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
كشفت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى "بى" مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى .
 
وتابعت: لقاح الالتهاب الكبدى بى هام للأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى، مشيرة إلي أن اللقاح هام ولايصاب الشخص بعد الحصول علي التطعيم .
 
الالتهاب الكبدي
 
 
 
 

الصحة

لقاح الالتهاب الكبدى بى

الالتهاب الكبدى

المصل واللقاح



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