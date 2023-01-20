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الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر من الشبورة المائية

الجمعة، 20 يناير 2023 06:12 م
الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر من الشبورة المائية الأرصاد
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وتزيد لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 على 4 درجات، والعظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، وذلك بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس.
 
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "dmc"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يبدأ انخفاض درجات الحرارة ويكون ملحوظ في ساعات اللي المتأخر وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 11 درجة مئيوة وفي الصعيد أقل من 10 درجات ووسط سيناء أقل من 5 درجات، وخلال فترات الليل من باردة لشديدة البرودة.
 
ولفتت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية، وتؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤي الأفقية على الطرق، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء تام.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
 
 كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الأرصاد

الطقس

الشبوره

البروده

اليوم السابع بلس



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