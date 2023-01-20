وزير الرى يتوجه الى السودان فى أول زيارة له لدول حوض النيل

كتبت أسماء نصار

يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري الى دولة السودان الشقيقة فى أول زياراته لدول حوض النيل ، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري ، فى زيارة تستمر لمدة يومين .

ومن المقرر أن يبحث سويلم مع المهندس وزير الرى والموارد المائية السودانى المكلف ضو البيت عبد الرحمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين .

كما سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود.