وزير التعليم العالى يلتقى وفدا من "مايكروسوفت" ويبحث معهم سبل تعزيز التعاون

كتب محمد صبحى

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وفد شركة مايكروسوفت برئاسة المهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر؛ لبحث آليات التعاون فى الملفات المشتركة بين الوزارة وشركة مايكروسوفت، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وفى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون المثمر والبناء مع شركة مايكروسوفت فى قطاع التعليم العالى، وخاصة التعاون القائم بينها وبين وزارة التعليم العالى فى تطبيق خطة التحول الرقمي ، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها فى هذا المجال، موضحًا أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة جميع الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى مُختلف دول العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تعظيم الاستفادة من خدمات وتطبيقات مايكروسوفت لتشمل كافة الخدمات التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمى والبحثى بجميع فئاته، وكذلك بما يتواكب مع الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى 2022-2032.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أهم الإنجازات التى تم تحقيقها فى إطار اتفاقية التعاون المشتركة مع شركة مايكروسوفت، ومبادرة تطبيق إطار التحول الرقمى المتكامل على أحد الجامعات المصرية، وسبل نقل التجربة المصرية فى التحول الرقمى التعليمى إلى الدول الإفريقية، وكذلك استخدام آليات الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل البحثي، بالإضافة إلى مبادرة ويندوز لكل طالب جامعي.

ومن جانبها، وجهت المهندسة ميرنا عارف الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي؛ لدعمه لهذه الشراكة بين الوزارة وشركة مايكروسوفت؛ لتنفيذ خطة التحول الرقمى بالجامعات، ولرؤيته المُستقبلية حول أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن شركة مايكروسوفت تفخر بشراكتها مع مصر باعتبارها نموذجاً يحتذى به فى إفريقيا، وخاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وبالتعاون مع الخبرات المُتميزة من الجامعات المصرية كشريك للمؤسسات التعليمية؛ لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، مؤكدة التزام الشركة بالتعاون مع الوزارة وكافة المؤسسات التعليمية التابعة لها؛ لتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المُعاونة، وتسخير قدرات التكنولوجيا والحوسبة السحابية، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعى لتسريع أجندة التحول الرقمى فى مصر.

وخلال اللقاء، قدم عمرو المصرى مدير قطاع التعليم لشمال إفريقيا بمايكروسوفت عرضًا حول الإنجازات التى حققتها مايكروسوفت بالتعاون مع الوزارة فى منصة التعليم الموحدة Egypt Hub خلال العام 2021/2022، ومنها: وصول عدد مستخدمى خدمات مايكروسوفت (office 365) فى الجامعات الحكومية فى إفريقيا والدول العربية إلى 900,000 مستخدم، ومشاركة عدد 2800 طالب فى مبادرة ليالى رمضان لنشر المعرفة لطلاب الجامعات، ودعم الجامعات تقنياً من خلال خدمات Microsoft Premier Services، وإمداد الجامعات الأهلية لأول مرة فى السوق المصرى بأجهزة Microsoft Surface، فضلاً عن تدريب 30,000 عضو هيئة تدريس فى إطار بناء قدرات التربويين بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى خاصية تحسين التواصل مع ذوى الهمم، وكذلك تحديث وتطوير موقع التقديم الإلكترونى وامتحانات القبول للجامعات الأهلية، وغيرها.

وأضاف عمرو المصرى أنه من المخطط خلال عام 2022/2023 تعظيم الاستفادة من اتفاقية مايكروسوفت للتعليم العالي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى مليون ونصف مستخدم لتقنيات (office 365) وتوفير ويندوز لكل طالب، وامتحانات للطلاب بدون تكاليف إضافية لنقل مهارات سوق العمل، لافتاً إلى أن الجهات المستهدفة هى الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، مستعرضاً الخدمات التى قدمتها مايكروسوفت للجامعات الحكومية والأهلية مع بداية العام الدراسى 2022/2023 سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، وكذلك المكتبة الرقمية المقدمة للجامعات Learning Hub التى تتيح جميع الخدمات المذكورة من خلال تطبيق واحد داخل Microsoft Teams.

حضر اللقاء، عمرو المصرى مدير قطاع التعليم لشمال إفريقيا بمايكروسوفت، نورين فاضل مدير الخدمات التنفيذية لقطاع التعليم بمايكروسوفت مصر، محمد ماجد إخصائى حوسبة سحابية بمايكروسوفت.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت عام 2021؛ بهدف توفير خدمات (تحديث وتطوير الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإضافة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى لتوفير خدمات مميزة وتحسين تجربة التواصل مع مستخدمى الموقع)، وكذلك وجود إمكانية استخدام الطلاب لخدمات مايكروسوفت السحابية من خلال الإيميل الجامعى لكل طالب، وتوفير نسخة "ويندوز" لمرة واحدة لكل طلاب الجامعات الحكومية بمبادرة من ميكروسوفت، وتوفير نسخ تطبيقات (MS- Office) ونسخة بريد إلكترونى حكومى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لـ 27 جامعة حكومية وعدد من الجامعات الأهلية.