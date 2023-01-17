حصاد الوزارات.. الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء ، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعيد هيكلة قطاعات امتحانات الدبلومات الفنية 2023
الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط
انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين لـ0.7% بعدما كانت 8%.. إنفوجراف
القوى العاملة تكشف موعد التقدم لـ3149 وظيفة جديدة فى 15 محافظة.. التفاصيل
التعليم: نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون بالدرجات
الصحة تكشف 4 طرق لانتقال عدوى الإيدز.. تعرف على التفاصيل
ضبط 68 طن سلع غذائية بمخازن مخالفة و1225 كرتونة زيت محتكرة فى الجيزة
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع وتحذيرات من برودة الليل
النقل: إنشاء كوبرى جديد على دائرى الوراق لزيادة الحارات فى الاتجاهين
الصحة: تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية
خطوات التقدم لـ3149 وظيفة بـ15 محافظة بمرتبات تصل لـ7500 جنيه
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