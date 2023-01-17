حصاد الوزارات.. الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء ، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: