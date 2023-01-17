اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 06:27 م
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حصاد الوزارات.. الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط وزارة الزراعة - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء ، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
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