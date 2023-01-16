المشي لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يقلل من المخاطر الصحية للجلوس لفترات طويلة

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة ، نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي ، أن المشي لمدة خمس دقائق كل 30 دقيقة يعوض بعض الآثار الصحية الأكثر ضررًا المرتبطة بفترات الجلوس الطويلة، وفقًا للدراسة، سواء كان العمل من المنزل أو في المكتب ، فإن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بمجموعة من الآثار الصحية السلبية ومنها الإرهاق أثناء النهار وارتفاع ضغط الدم والأمراض العضلية الهيكلية في أسفل الظهر والفخذين والكتفين، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ووفقا للدراسة، جلس المشاركون على كرسي مكتب لمدة ثماني ساعات ، وخرجوا من الكرسي فقط لإكمال مهمة المشي على جهاز المشي أو أخذ استراحة في الحمام، كما تم إعطاؤهم وجبات الطعام والسماح لهم بالعمل على جهاز كمبيوتر محمول أو القراءة.

اختبر الباحثون، خمس مرات تكرار ومدد استراحة مختلفة للتمرين ، بما في ذلك عدم المشي ، والمشي على جهاز المشي لمدة دقيقة واحدة كل 30 دقيقة ، وخمس دقائق كل 30 دقيقة ، ودقيقة واحدة كل 60 دقيقة ، وخمس دقائق بعد كل 60 دقيقة من الجلوس.

قام الباحثون أيضًا بقياس ضغط الدم لدى المشاركين ومستويات السكر في الدم أثناء التجربة، وجد الفريق أن أي قدر من المشي يقلل من ضغط الدم بمقدار 4-5 ملم زئبق مقارنة بعدم المشي، علاوة على ذلك ، فإن المشي دقيقة واحدة كل 30 دقيقة يوفر بعض الفوائد لمستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، تحسنت المزاج ومستويات التعب مع جميع مهام المشي باستثناء المشي دقيقة واحدة كل ساعة. ومع ذلك ، لم تعزز أي من جلسات المشي الوضوح العقلي.

ومع ذلك ، فإن المشي لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يؤدي إلى أكبر قدر من الفوائد لمستويات السكر وضغط الدم، هذا المقدار من المشي يقلل أيضًا من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات الكبيرة.

قال كيث دياز ، أستاذ مساعد في الطب السلوكي في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا: "ما نعرفه الآن هو أنه من أجل صحة مثالية ، عليك التحرك بانتظام في العمل ، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الروتينية اليومية".

وأضاف دياز: "على الرغم من أن هذا قد يبدو غير عملي ، إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تظهر أنه حتى كميات صغيرة من المشي خلال يوم العمل، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى".