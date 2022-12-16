في الشتاء.. طرق لتخفيف آلام الظهر أبرزها تمارين رياضية

فاطمة ياسر

ينصح الخبراء بالحفاظ على وضعية مستقيمة وتجنب رفع الأشياء الثقيلة حتي لا تشعر بألم الظهر،ولآلام الظهر عدة أسباب ، لكن بعض الأسباب الشائعة قد تكون الجلوس لساعات طويلة وقلة ممارسة الرياضة، وهذا وفقا لموقع “indiatoday”.

فيمكن أن تكون آلام أسفل الظهر حالة معيقة تمامًا إذا حدثت بشكل متكرر، فمع تقدم الشخص في العمر ، يمكن أن تصبح آلام الظهر أكثر وضوحًا بسبب التغيرات الجسدية والنفسية الاجتماعية المرتبطة بالعمر، وتشير الدراسات إلى أن انتشار آلام أسفل الظهر يزداد مع تقدم العمر.

وهناك عدة أنواع من آلام الظهر التي تتعرض لآلام حادة ومزمنة ، مثل الأسباب الميكانيكية والتنكسية والالتهابية والأورام والأمراض المعدية، ويعاني معظم الناس من آلام الظهر الميكانيكية التي تشمل الجلوس لساعات طويلة وانخفاض مستويات فيتامين (د) والشيخوخة وعدم ممارسة الرياضة. في كبار السن ، هناك انتشار لآلام الظهر المزمنة بسبب تنكسية مثل كسور العمود الفقري الناجم عن هشاشة العظام والأورام وعدوى العمود الفقري وتضيق العمود الفقري القطني.

وعلى الرغم من أن البعض قد يخضع لأسباب ميكانيكية لآلام الظهر مثل التواء العضلات والكسر وانهيار القرص وانحلال الفقار ، حيث تنزلق إحدى الفقرات فوق فقرة أخرى ، إلا أن هناك آلامًا في الظهر يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن أسباب التهابية ، مثل التهاب الفقار، و تصلب في الظهر ، وأسباب الأورام مثل ورم خبيث في العمود الفقري .

-تمارين تقوية القطنية: وقال الدكتور هارديف سينغ ، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل ، أن الأسباب المعدية لآلام الظهر شائعة جدًا في الهند ، والتي تحدث بسبب مرض السل في العمود الفقري، و في هذا ، هناك تكوين صديد يسبب ضغطًا إضافيًا على النخاع الشوكي وجذر العصب مما يسبب آلام الظهر وقد ينتشر إلى الأطراف السفلية. ونصح الدكتور أنه في فصل الشتاء ، يمكن تجنب آلام الظهر عن طريق أخذ استراحة كل ساعة إلى ساعتين من الجلوس لتمديد الظهر وإشراك الجسم ببعض تمارين القوة القطنية أو تمارين أسفل الظهر، فتمارين تقوية أسفل الظهر موجهة لتقوية أسفل الظهر والحبل الشوكي.

وقال الدكتور إن الجلوس لساعات طويلة في المكتب أو العمل لمدة 4-5 ساعات يسبب التصلب في العمود الفقري، وعندما تضعف عضلة الحبل الشوكي فإنها تسبب آلامًا ميكانيكية في الظهر ولذلك يجب على الشخص القيام ببعض تمارين تقوية أسفل الظهر.