وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "من خلال تمديد السن القصوى للتجنيد العسكرى الروتيني في روسيا من 27 إلى 30 عاما، فإن الكرملين يحاول إخفاء التعبئة المستمرة للحرب في أوكرانيا لتجنب تزايد الاستياء بين السكان".



وأضافت أن "القادة الروس يأملون في أن يؤدي تغيير سن التجنيد الروتيني إلى تعزيز الأفراد المتاحين للقتال في أوكرانيا كما أنها تبدو أقل إثارة لقلق السكان من الإعلان عن جولة أخرى من عملية التعبئة الجزئية غير الشعبية".

واقترح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، في 12 يناير الجاري، أن تمدد روسيا السن الأقصى للتجنيد العسكري الروتيني من 27 إلى 30 في ربيع 2023.



وقال كارتابولوف إن "الهدف من هذه الخطوة هو زيادة حجم القوات الروسية المعلنة سابقا بنسبة 30٪".



وأعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين، أنه يؤيد رفع سن التجنيد في الجيش الروسي.