

ولفت إلى أن أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في روسيا، وهو البطالة، سجل أدنى مستوياته بشكل تاريخي.



وقال إن "التضخم أقل مما كان متوقعًا والأهم من ذلك في اتجاه هبوطي، واعتقد أنه بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام قد يقترب من 5٪ مقارنة بـ 11.9٪ حاليا"، مضيفا "أن ذلك المؤشر مهم للغاية من أجل ضمان مستوى معيشي لائق وتوفير دخل حقيقي للناس".



وأوضح أن الإنتاج الصناعي والزراعة والبناء في روسيا آخذ في الازدياد أيضا، مضيفا أن "الوضع الاقتصادى مستقر علاوة على ذلك، مرضٍ تمامًا".