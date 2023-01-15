آثار فيروس كورونا طويلة الأمد.. أبرزها مشاكل في القلب والكلى

كتبت فاطمة ياسر

متلازمة ما بعد كورونا طويلة الأمد لها أنواع رئيسية تحددها مجموعات مختلفة من الأعراض، وفقًا لدراسة قادها باحثون في طب وايل كورنيلفي نيويورك، نشرتNature Medicine، وكانت الدراسة هي الأكبر من نوعها لفحص كورونا طويل الأمد، فاستخدم الباحثون الذين يمثلون الأطباء والمعلمين ، خوارزمية التعلم الآلي لتحديد أنماط الأعراض في السجلات الصحية لما يقرب من 35000 مريض أمريكي ثبتت إصابتهم بعدوى SARS-CoV-2 وطوروا لاحقًا أعراض طويلة الأمد من نوع كورونا.

ومن بين الأنماط الأربعة الرئيسية التي تم اكتشافها ، أظهر أحدها مشاكل في القلب و الكلى ، وشمل نسبة عالية نسبيًا من المرضى المصابين في الأشهر القليلة الأولى من الوباء في الولايات المتحدة، ألم صدر؛ ما يقرب من ثلثي المرضى الذين يعانون من هذا النمط كانوا من النساء.وقال الدكتور في وانج ، الأستاذ المشارك في علوم صحة السكان ، الذي قاد الدراسة، يجب أن تُفيد هذه النتائج في البحث الجاري حول الآليات المحتملة لفيروس كورونا الطويل، والعلاجات المحتملة له.

وأحيانًا تترك العدوى الفيروسية للمرضى مجموعة متنوعة من الأعراض المزمنة ، وغالبًا ما تكون غير محددة، وبالنسبة لـ SARS-CoV-2 ، تُعرف متلازمات ما بعد العدوى هذه عمومًا باسم كورونا الطويل ، وبشكل أكثر رسمية باسم "عدوى ما بعد الحادة SARS-CoV-2" (PASC)

و. يبدو أنها شائعة جدًا ؛ تقديرات عدد الأمريكيين الذين أصيبوا بفيروس COVID لفترة طويلة تصل إلى 40 ٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة.

وقال كوشال ، وهو أيضًا أستاذ نانيت لايتمان المميز لعلوم صحة السكان والطبيب العام لعلوم صحة السكان ، إن فهم علم الأوبئة لفيروس كوفيد طويل الأمد يسمح للأطباء بمساعدة المرضى على فهم أعراضهم وتوقعاتهم ويسهل العلاج متعدد التخصصات للمرضى، في NewYork-Presbyterian مركز وايل كورنيل الطبي، توفر السجلات الصحية الإلكترونية نافذة على هذه الحالة ، مما يسمح لنا بتوصيف أعراض COVID الطويلة بشكل أفضل ، وإبلاغ أنواع أخرى من الأبحاث بما في ذلك الاكتشافات الأساسية والتجارب السريرية.

اكتشفت خوارزمية التعلم الآلي في البداية ، تحليل مجموعة بيانات مرضى نيويورك ، أربعة أنماط رئيسية من الأعراض:

- الأول ، الذي يمثل حوالي 34 ٪ من المرضى ، سيطرت عليه الأعراض المرتبطة بالقلب والكلى والدورة الدموية، كان المرضى في هذه المجموعة ، مقارنةً بالمجموعات الأخرى ، أكبر سناً في المتوسط ​​(متوسط ​​العمر 65) ، ومن المرجح أن يكونوا ذكورًا (49٪) ، وكان لديهم معدل مرتفع نسبيًا من دخول المستشفى لـ COVID (61٪) وكانوا أكثر نسبيًا في فترة ما قبل العلاج. الظروف الحالية. كان لهذه المجموعة أيضًا أعلى نسبة (37 ٪) من المرضى الذين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2 خلال الموجة الأمريكية الكبيرة الأولى من مارس إلى يونيو 2020.

- الثاني ، الذي يمكن مقارنته من حيث التكرار (33٪ من المرضى) بالأول ، فقد هيمن عليه مشاكل التنفس والنوم والقلق والصداع وآلام الصدر، وكان معظم المرضى الذين يعانون من هذا النمط من الإناث (63٪) ، بمتوسط ​​عمر 51 عامًا ومعدل أقل بكثير (31٪) من الاستشفاء من كورونا ما يقرب من ثلثي المرضى في هذه المجموعة أثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 خلال الموجات اللاحقة ، من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، تركزت الحالات الموجودة مسبقًا في هذه المجموعة على مشاكل الجهاز التنفسي مثل اضطراب الرئة الانسدادي المزمن والربو.

سيطر على نمطي الأعراض الآخرين ، على التوالي ، أعراض الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العصبي بما في ذلك التهاب المفاصل (23٪ من المرضى) ، ومزيج من أعراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي (10٪).

فقط في نمط الأعراض الأول كانت نسبة الجنس 1 إلى 1 تقريبًا ؛ في الحالات الثلاث الأخرى ، شكلت النساء أغلبية كبيرة (أكثر من 60٪).

قال وانغ: "هذا الاختلاف بين الجنسين في خطر الإصابة بفيروس كوفيد لفترة طويلة يتوافق مع الأبحاث السابقة ، ولكن حتى الآن القليل جدًا من الدراسات حاولت حتى الكشف عن الآليات الكامنة وراءه".

للتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها ، طبق الباحثون الخوارزمية الخاصة بهم على مجموعة البيانات التي تغطي المرضى من الولايات الجنوبية الثلاث ، ووجدوا نتائج مشابهة جدًا. دعم التحليل أيضًا الصلاحية الكلية لـ COVID الطويل من خلال إظهار أنه بالنسبة للمرضى الذين ثبتت إصابتهم بالسلبية لـ SARS-CoV-2 ، فإن الأعراض التي تظهر في نفس الفترة الزمنية من 30 إلى 180 يومًا بعد الاختبار لم يكن لها مثل هذه الأنماط الواضحة.

يتابع الباحثون حاليًا البحث على طول عدة خطوط ، بما في ذلك تحديد أنماط أعراض COVID الطويلة بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة من السجلات الصحية الإلكترونية ، وتحديد عوامل الخطر لأنماط الأعراض المختلفة ، وتحديد العلاجات الحالية التي يمكن يتم إعادة توجيهها لمساعدة مرضى COVID لفترة طويلة.