وأشارت المنظمة - في بيان اليوم - إلى أن هذا يمثل انخفاضا في عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية بنسبة 22 % و 12 % على التوالي.

وأضافت أنه في أخر 28 يوما من 5 ديسمبر إلى 1 يناير تم الإبلاغ عن أكثر من 14.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 46 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم وذلك بزيادة قدرها 25 % و 21 % على التوالي مقارنة بالأيام الثمان والعشرين السابقة.

ولفتت المنظمة إلى أنه منذ بدء الجائحة وحتى 1 يناير الجاري 2023 تم الإبلاغ عن أكثر من 656 مليون حالة إصابة وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة على المستوى العالمي.