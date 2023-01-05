قالت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لها حول إصابات ووفيات فيروس كورونا، إن الأسبوع الممتد من 26 ديسمبر 2022 إلى 1 يناير 2023 قد شهد الإبلاغ عن أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بالفيروس إضافة إلى 10 آلاف حالة وفاة.
وأشارت المنظمة - في بيان اليوم - إلى أن هذا يمثل انخفاضا في عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية بنسبة 22 % و 12 % على التوالي.
وأضافت أنه في أخر 28 يوما من 5 ديسمبر إلى 1 يناير تم الإبلاغ عن أكثر من 14.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 46 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم وذلك بزيادة قدرها 25 % و 21 % على التوالي مقارنة بالأيام الثمان والعشرين السابقة.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ بدء الجائحة وحتى 1 يناير الجاري 2023 تم الإبلاغ عن أكثر من 656 مليون حالة إصابة وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة على المستوى العالمي.
ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن مكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، قوله إنه سيتم استئناف عمليات السفر بشكل تدريجي ومنظم بدءا من يوم الأحد المقبل، وهو اليوم ذاته الذي ستلغي فيه الصين الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من الخارج، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لا تعد إعادة فتح بشكل كامل.
وأضاف المكتب أن الأشخاص القادمين إلى الصين من هونج كونج سيظلوا مطالبين بتقديم نتيجة اختبار سلبية للحمض النووي يتم إجراؤه قبل المغادرة ب48 ساعة، ولم يشر المكتب إلى عدد المعابر التي سيتم إعادة فتحها.
وكان قد تم إغلاق جميع معابر هونج كونج الـ 12 مع البر الرئيسي باستثناء ثلاث منها، منذ بداية جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.