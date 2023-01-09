5 أعراض مبكرة لحصوات الكلى.. منها الحمى المفاجئة بدون سبب

كتبت فاطمة خليل

حصوات الكلى هي كتلة صلبة تتكون من بلورات صغيرة في الكلى أو المسالك البولية، تحدث حصوات الكلى بشكل رئيسي عندما تتراكم المعادن الذائبة داخل الكلى، ويمكن أن ينتقلوا إلى المسالك البولية وهنا يمكن أن يسببوا مشاكل، في هذا التقرير نتعرف على 5 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب ألا تفوتها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

بعض العوامل التي تساهم في تطور حصوات الكلى قد تشمل أيضًا انخفاض استهلاك السوائل، تناول الطعام، التاريخ الطبي للشخص.

قد تكون حصوات الكلى صغيرة ولا يمكن ملاحظتها عبر المسالك البولية، لكن بعضها ينمو إلى حجم كرة الجولف، يمكن أن تتكون في غضون أسابيع أو أشهر عندما يحتوي بولك على الكثير من مواد معينة.

أولى علامات الإصابة بحصوات الكلى هناك عدة أنواع من حصوات الكلى تعتبر حصوات الكالسيوم هي النوع الأكثر شيوعًا يمكن أن تسبب الحصوات الكبيرة ألمًا شديدًا لأنها تغادر الجسم. 1. ألم في أسفل البطن ، جانب واحد أو ألم في الظهر - ألم مفاجئ في أسفل البطن أو جانب واحد من الجزء العلوي من الجسم أو حول الظهر يمكن أن يكون أحد الأعراض المبكرة لحصوات الكلى. 2. الإحساس بالألم أو الحرقة أثناء التبول - إذا شعرت بألم أثناء التبول أو شعرت بالانتفاخ، يجب استشارة الطبيب على الفور.

3. تغير لون البول - إذا تغير لون البول إلى اللون الوردي أو البني أو الأحمر، فقد يكون هذا مؤشرًا شديدًا على وجود حصوات في الكلى.

4. الغثيان أو القيء قد يدل على أن لديك حصى في الكلى تحتاج إلى عناية فورية.

5. الحمى - الحمى المفاجئة، إن لم تكن فيروسية ، قد تكون مؤشرا على المرض.

أعراض حصوات الكلى عادة، لا توجد أعراض حتى تتحرك في الكلى أو تنتقل إلى الحالب (الأنبوب العضلي الذي يربط الكلى بالمثانة).

يمكن أن تخرج الحصوات الصغيرة من الجسم مع ألم بسيط أو بدون ألم.

قد تتعثر الحصوات الكبيرة في الجهاز البولي ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل ألم حاد حاد يبدأ فجأة، عادة في بطنك أو في أحد جانبي ظهرك ، وقد يزول بنفس السرعة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لون البول غير الطبيعي ، والدم في البول ، والحمى ، والقشعريرة ، والغثيان ، والقيء.

في بعض الأحيان ، يمكن لحجر كبير جدًا بحيث لا يمكن نقله من البول يمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم إحدى الكليتين أو كليهما، مما يسبب ألمًا في الجانب والظهر. إذا لم يتم علاجه ، فقد يتسبب في تلف الكلى على المدى الطويل.

أسباب تكون حصوات الكلى تؤثر حصوات الكلى في الغالب على البالغين أولئك الذين يصابون بحصوات الكلى لديهم ظروف صحية مثل السمنة ، وكيفية تكوين المسالك البولية ، وتناول وجبات غذائية خاصة ، واضطراب التمثيل الغذائي ، ومرض السكري وما إلى ذلك ، وتشمل العوامل الأخرى تناول الكثير من الملح وعدم وجود كمية كافية من الماء.

قد تحتاج إلى اختبارات الدم ، واختبارات وظائف الكلى ، والاختبارات التي تبحث عن بلورات في البول.

يمكن للعديد من اختبارات التصوير ، مثل الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب ، رؤية حصوات أو انسداد في المسالك البولية هذا يساعد الأطباء على اتخاذ قرار بشأن أفضل علاج.



علاج حصوات الكلى سيعتمد العلاج على نوع الحصوات الذي تعاني منه ومدى سوء الأعراض يحتاج البعض إلى شرب الكثير من الماء يوميًا لإنتاج كمية كبيرة من البول للمساعدة في إخراج الحجر وتناول أدوية الألم لتمرير حصوات الكلى لأن الألم يمكن أن يكون سيئًا للغاية عند مرور حصوات الكلى.

يمكن للأطباء أيضًا أن يقترحوا تناول أدوية حاصرات ألفا لمساعدة الحجر على المرور بسرعة أكبر وتجنب الملح والمشروبات الغازية.

قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم حصوات أكبر ، أو الحجر الذي ينمو ، أو الحجر الذي يمنع تدفق البول إلى جراحة أو علاجات أخرى للمساعدة في إزالة الحصوات.

للتخلص من الحصوات الكبيرة والحصى التي تضر بالكلى، يمكن للأطباء القيام بإجراء من أجل تفتيت الحصوات إلى أجزاء أصغر يمكن أن تمر من تلقاء نفسها أو يمكن إزالتها بالمنظار أو الجراحة.